Guardia Giurata sventa furto in tabaccheria a Marina Centro

| 12:16 - 19 Luglio 2022

Gli spuntano dalla tasca cavetti Usb per la ricarica del telefono, tabaccaio gli chiede spiegazioni ed iniziano a discutere animatamente. La scena non è sfuggita ad una guardia giurata Vigilar che si trovava in pattugliamento a Marina Centro che è così intervenuta. E’ successo nella notte tra lunedì e martedì poco dopo la mezzanotte. La guardia giurata e il tabaccaio hanno chiesto all’uomo di vuotare lo zaino per verificare il contenuto. Il soggetto, per tutta risposta, è salito sulla bici tentando di scappare ma finendo subito a terra. Ha proseguito la fuga a piedi inseguito dalla guardia giurata che, nel frattempo, aveva avvisato il 112. L’uomo è stato fermato da due pattuglie della Polizia.