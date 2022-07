Cattolica, premiate turiste fedelissime da 43 e 75 anni ospiti della Regina

Turismo

Cattolica

| 12:04 - 19 Luglio 2022

Le turiste premiate.

Momento di festa, venerdì scorso, all'Hotel Moderno Majestic di Cattolica per premiare e ringraziare due turiste “fedelissime” che da anni scelgono la Regina dell'Adriatico per le loro vacanze. Si tratta delle signore Maria Daffner, proveniente dalla Germania, precisamente da Garmisch-Partenkirchen, che da ben 43 anni trascorre un periodo estivo a Cattolica, e di Maria Gislon, che arriva da Milano e da 75 anni non “tradisce” la Regina. Entrambe conservano tantissimi ricordi delle prime vacanze cattolichine. La Gislon, in particolare, scrittrice e traduttrice di libri, che ha lavorato anche per la Mondadori, ha raccontato come nel 1947, anno del suo primo arrivo a Cattolica, in spiaggia vedesse ancora dei carri armati, strascichi della seconda guerra mondiale.





Per l’occasione le due turiste hanno ricevuto la “targa fedeltà” preparata dagli albergatori, la famiglia Cevoli, e consegnate dal Vicesindaco ed Assessore al Turismo, Alessandro Belluzzi. Da parte dell’Amministrazione hanno ricevuto in omaggio anche del materiale turistico ed il libro di ricette tradizionali “La Rustida bianca” del cattolichino Umberto Ricci. Il Vicesindaco Belluzzi si è soffermato a scambiare qualche battuta con le vacanziere prima di brindare e di lasciarsi immortalare per la foto di rito.







“Sono felice di aver incontrato queste due turiste – ha commentato Belluzzi – fortemente legate alla nostra città. Scherzando ho detto loro che hanno trascorso più estati di me a Cattolica. Quello che mi fa piacere è vedere che il legame prosegue con i loro figli e nipoti. Qui si sentono di famiglia ed il rapporto che si instaura con gli albergatori è molto forte. Per loro è una vacanza del cuore, oltre la spiaggia, amano la nostra accoglienza, il buon cibo e l’intrattenimento che riusciamo ad offrire. Gli auguro di proseguire ad incrementare gli anni di fedeltà e di rivederci nelle prossime stagioni per brindare ancora insieme”.