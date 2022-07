Il cinema in collina, torna 'La vela illuminata' ecco tutto il programma

Eventi

Montegridolfo

| 12:00 - 19 Luglio 2022



La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica, organizzata da Notorius Rimini Cineclub aps, con il sostegno di Regione Emilia Romagna ed Emilia Romagna Film Commission ed il contributo dei Comuni di Montegridolfo, San Clemente e Poggio Torriana, Coop. Cento Fiori Rimini e Associazione Società de Borg aps ed il patrocinio del Comune di Rimini (sponsor della manifestazione RivieraBanca e Coop Alleanza 3.0), ritorna, dopo un anno di pausa, con il suo variegato cartellone di proiezioni all'aperto ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili (inizio alle ore 21.15). In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.



Partenza venerdì 22 luglio a Trebbio di Montegridolfo (Campo Sportivo) con il film Solo cose belle di Kristian Gianfreda, la divertente commedia ambientata nel territorio della Provincia di Rimini con al centro l'arrivo di una Casa Famiglia dell'Associazione Papa Giovanni XXIII che porta scompiglio e nuove prospettive in un paese dove tutti, ma proprio tutti, si conoscono. Il film sarà introdotto dal regista Kristian Gianfreda.

Domenica 24 luglio la rassegna è a Rimini al Parco XXV Aprile – Serra Coop Cento Fiori (accesso da via Galliano) con la commedia Figli di Giuseppe Bonito con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, coppia impegnata nella difficile (almeno per i tempi attuali) sfida di mettere al mondo un secondo figlio. Sempre al Parco XXV Aprile – Serra Coop Cento Fiori (accesso da via Galliano) domenica 31 luglio è in programma East is East di Damien O' Donnell, il vivace ritratto di una famiglia anglo-pakistana nell'Inghilterra degli anni '70, tra tradizioni dure da scalfire da parte di padre e voglia di libertà ed indipendenza da parte dei figli.

Tre serate in programma a San Clemente in piazza Mazzini: si parte mercoledì 3 agosto con Emma di Autumn DeWilde, brillante trasposizione del romanzo di Jane Austen con protagonista la star de "La regina degli scacchi" Ana Taylor-Joy. Martedì 9 agosto (sempre in piazza Mazzini a San Clemente) è invece in programma The Farewell – una bugia buona di Lulu Wang, delicata e sorprendente storia familiare asiatica. Mercoledì 10 agosto la Vela ritorna a Montegridolfo, questa volta nel Castello, per la proiezione di Est – dittatura last minute di Antonio Pisu: tratto da una storia vera è la rocambolesca avventura di un terzetto di amici cesenati che negli anni '80 partono per l'Europa dell'Est per essere testimoni del cambiamento epocale che si sta preparando con la caduta del muro di Berlino. La serata sarà introdotta da alcuni dei protagonisti di questa singolare esperienza cinematografica.

Dall'11 al 15 agosto la Vela Illuminata si ferma nel Parco XXV Aprile di Rimini (zona Ponte di Tiberio) per il ritorno del popolare Tiberio CinePicnic, cinque serate di cinema con picnic (il punto ristoro organizzato dalla Società de Borg, a sostegno dell'iniziativa, è attivo dalle ore 19): la prima serata giovedì 11 agosto è con La vita straordinaria di David Copperfield con Dev Patel, originale rivisitazione di uno dei più popolari personaggi di Charles Dickens, diretta da Armando Iannucci. Per venerdì 12 agosto è atteso Yesterday di Danny Boyle, il regista del pluripremiato "The Millionaire", bizzarra commedia con un blackout che cancella nel mondo la conoscenza dei Beatles e delle loro canzoni, tranne che per un cantante alla perenne ricerca di un successo mai raggiunto che sfrutta a piene mani l'occasione d'oro che gli si è presentata. Sabato 13 agosto è in programma la prima delle due serate dedicate alla famiglia con Mister Link di Chris Butler, vivace film animato in stop-motion, curato dagli specialisti dello Studio Laika con un esploratore vittoriano che trova la tracce dell' "anello mancante" dell'evoluzione in un ominide più intelligente di quanto si possa pensare. Domenica 14 agosto è la volta de La donna elettrica di Benedikt Erlingson, originale storia di resistenza ecologica ambientata nei paesaggi mozzafiato d'Islanda. Gran finale la sera di Ferragosto con un film per tutta la famiglia, il bellissimo cartone animato Wonder Park di David Feiss con una bambina fantasiosa pronta a creare il luna park dei suoi sogni, luogo che la aiuterà a superare le difficoltà della crescita.

Mercoledì 17 agosto la rassegna è ancora a San Clemente (piazza Mazzini) per la proiezione di Un divano a Tunisi di Manele Labidi, brillante film con protagonista una giovane psichiatra che torna nel suo paese d'origine per esercitare la sua professione, nonostante i pregiudizi e le pastoie burocratiche.

Venerdì 19 agosto si sale a Torriana (piazza Allende) per la proiezione de Il concorso di Philippa Lowthorpe con Keira Knightley e Jesse Buckley: negli anni '70 l'elezione di Miss Mondo a Londra fu boicottata da un agguerrito gruppo di femministe contrarie a simili manifestazioni. Una vivace ed incalzante ricostruzione di un'epoca e di un episodio riportato alla luce da una delle regista della popolare serie "The Crown".

Ultimo film della rassegna è Almanya – la mia famiglia va in Germania di Yasemin Samdereli , in cartellone domenica 21 agosto al Parco XXV Aprile di Rimini – Serra Coop Cento Fiori (accesso da via Galliano): la divertente storia di una famiglia turca emigrata in Germania negli anni '60, in viaggio per ritrovare le proprie radici nella terra di origine.