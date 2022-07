Polvere da sparo, esplosioni e fantasmi: eventi alla Rocca di Montefiore

Eventi

Montefiore Conca

| 11:45 - 19 Luglio 2022

Bombarde in azione.

Tre giorni di eventi a Montefiore Conca. Giovedì 21 luglio ore 21 "Bombarde alla Rocca" serata di rievocazione sulla polvere da sparo con i Corbairus. La bombarda esploderà i colpi dagli spalti della rocca. Visite guidate. Ingresso 8 euro. Prenotazioni allo 0541980179.

Sabato 23 luglio ore 21 "La Rocca degli eterni amanti". Serata sull'affascinante mondo del paranormale con Compagnia di Ricerca. Appuntamento con il misterioso mondo del paranormale, un viaggio dentro alle leggende, ai misteri di questa incredibile rocca che ha ancora tanto da svelare. Conoscerete la bellissima storia di Ungaro Malatesta che, per amore, compie un viaggio nell'aldilà, scendendo in un luogo abitato dai "non vivi". E anche la storia di Costanza, sfortunata figlia del Malatesta che fu assassinata giovanissima per conto di uno zio avido di potere. Tracce leggere rimangono di questi personaggi che hanno reso immortale la loro stessa memoria e che, in qualche modo, vogliono ancora raccontarsi.

Visita alla rocca a lume di candela. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Ingresso euro 15 Info e prenotazioni 0541980179-3494449144.

Domenica 24 luglio inaugurazione della mostra di Donatella Speranza "Vibrazioni" - Ingresso gratuito.