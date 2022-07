Bucano la rete del camping per gettare immondizia, bivacchi nel parcheggio a Miramare

Attualità

Rimini

| 11:26 - 19 Luglio 2022

La zona con i bivacchi.

Hanno scelto un lato di via Marconi a Miramare vicino all'ex camping Maximum per sostare e bivaccare con auto e roulotte. Una lettrice di altarimini.it ha contattato la nostra redazione per segnalare la situazione. I turisti "fai da te", probabilmente nomadi, occupano la zona costantemente, tranne il martedì mattina quando si svolge il mercato settimanale. Una volta tolte le bancarelle, ritornano a parcheggiare e a "vivere" la zona. Secondo quanto raccontato dalla nostra lettrice, le aree circostanti vengono usate per l'igiene personale e il prato vicino anche come wc. E' stata anche divelta la rete che separa la strada dal campeggio, chiuso da un paio d'anni, per poter gettare grandi quantità di rifiuti all'interno dell'area. La zona interessata da questi 'turisti' è usata come parcheggio dagli hotel e anche dagli avventori del Beach Arena. "E' normale?" si chiede la nostra lettrice "è un bel vedere per il turismo? Spero che qualcuno si dia una mossa per mettere a posto la situazione".