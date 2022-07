Annaspa tra le onde, salvataggio lo raggiunge a nuoto e lo porta a riva tra gli applausi

Attualità

Misano Adriatico

| 10:39 - 19 Luglio 2022

Marco il bagnino di salvataggio.

Con l'occhio allenato da 30 anni di lavoro sulla spiaggia, ha notato il turista in difficoltà. Si è tuffato in mare e con ampie bracciate lo ha raggiunto e portato in salvo a riva accolto dagli applausi dei bagnanti. Una operazione perfettamente riuscita quella messa in atto da Marco, bagnino di salvataggio di Misano Brasile. E' successo domenica 17 luglio a Misano Brasile all'altezza del bagno 20 Baia degli Angeli. Intorno alle 11.30 Marco, impiegato per la Cormorano Salvataggio, ha notato un uomo nuotare con difficoltà tra le onde. "Domenica è stata una giornata impegnativa" racconta "il mare era molto mosso e, nella zona dove si trovava il turista, era presente anche il vento di risacca che 'rema contro' ed impedisce di tornare a riva". Come sei riuscito a capire che l'uomo in acqua era in difficoltà? "Ho letto i movimenti del corpo, ho visto che si trovava nella zona delle barriere frangiflutti e che faticava a tornare indietro". Senza perdere un momento Marco si è tuffato in acqua con il "Baywatch", il salvagente "non rotondo" che è legato al bagnino con una cintura e viene poi dato al bagnante in difficoltà, permettendo al salvataggio di 'trainarlo'. "Era impossibile prendere il moscone, le onde erano troppo alte. I salvataggi a nuoto sono molto rari" dice con orgoglio Marco. Tutta l'operazione è durata circa 20 minuti e il bagnante, un turista bolognese 45enne, è stato portato a riva tra gli applausi della gente. "E' stato emozionante e gratificante" racconta Marco "e sono molto soddisfatto che sia andato tutto bene" Per il 45enne tanta paura e, fortunatamente, nessuna conseguenza fisica. "Ai bagnanti" conclude Marco "consiglio sempre di ascoltare le segnalazioni di noi marinai di salvataggio e di tenere sempre d'occhio i bambini. Il nostro è un lavoro prezioso ma anche la consapevolezza di chi si trova in mare lo è".