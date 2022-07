Ruba al market, inseguito dal cassiere dà in escandescenze La polizia giudiziaria di Rimini ha tratto in arresto, per rapina impropria, un 37enne milanese

Cronaca Rimini | 09:16 - 19 Luglio 2022 Foto di repertorio. Il cassiere del supermercato Conad di Viale Vespucci a Rimini, dopo essersi accorto del furto di diversa merce, ha iniziato a inseguire un ladro fino a rincorrerlo in mezzo alla strada. Alla fine è riuscito ad acciuffarlo ma, sul momento, il malvivente sarebbe andato anche in escandescenze. L'inseguimento ha fatto guadagnare tempo alle forze dell'ordine, che sono riuscite ad arrestarlo. Si tratta di un 37enne residente nel milanese accusato di rapina impropria.

< Articolo precedente