Donna incinta investita da uno scooter, in ospedale

Repubblica San Marino

| 08:53 - 19 Luglio 2022

Incidente stradale lunedì mattina in via Cà dei Lunghi a San Marino, dove una donna incinta di 37 anni, mentre stava attraversando la strada, è stata investita, per cause da accertare, da uno scooter, su cui era in sella un sammarinese di 65 anni. La vittima è stata trasportata con l’ambulanza in ospedale, dove si trova al momento in osservazione. Anche il centauro ha avuto bisogno delle cure dei medici. Sul posto si è recata la Polizia Civile per i rilievi, coadiuvata dalla Gendarmeria. In tanti sono giunti sul luogo dell’impatto per sincerarsi sulle condizioni della donna e c’è apprensione per la sorte del bimbo che porta in grembo.