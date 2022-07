Riminese colto da malore durante una escursione sulle Dolomiti

Cronaca

Rimini

| 08:06 - 19 Luglio 2022

Malore per un riminese in vacanza a Cortina. L'uomo, 75 anni, si trovava con la moglie sul sentiero da Antruiles verso Ra Stua. Sul posto è subito intervenuta una squadra del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, che ha assistito la coppia dando le coordinate del posto all’elicottero di Dolomiti Emergency in avvicinamento. Sbarcati tra gli alberi con un verricello di 60 metri, equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno provveduto alle prime verifiche sanitarie, per poi imbarellare l'uomo e trasportarlo all’ospedale di Belluno. La moglie è rientrata assieme ai soccorritori.