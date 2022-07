Attualità

Novafeltria

| 07:59 - 19 Luglio 2022

Seconda dose di richiamo del vaccino anti Covid alla Casa della Salute di Novafeltria. Sabato 23 dalle 8.30 alle 13.30 sarà effettuata una seduta vaccinale per tutti gli utenti over 60. L'accesso è libero senza prenotazione.

La seconda dose booster (o di rinforzo) - comunemente chiamata "quarta dose" di vaccino anti Covid - è raccomandata per alcune categorie di pazienti ritenute fragili e per gli over 60.