Rimini Calcio, è ufficiale il centrocampista Pasa: contratto biennale

Sport

Rimini

| 19:58 - 18 Luglio 2022

Simone Pasa.

Era una formalità visto che era già con i nuovi compagni al raduno e dal primo giono di lavoro a Bagno di Romagna è una certezza: Simone Pasa è biancorosso. Il centrocampista classe 1994, che arriva dal Pordenone Calcio a titolo definitivo, in carriera ha collezionato in campionato 52 presenze in sere C, 129 in Serie B e 4 in Serie A. Dopo le giovanili all’Inter, impreziosite con l’esordio in Serie A (4 presenze), il nuovo centrocampista biancorosso è sceso in campo in Serie B con le maglie di Varese e Padova, poi due anni in Serie C con Prato e Pordenone, quindi le ultime sei stagioni in Serie B con Cittadella e Pordenone. Simone Pasa ha sottoscritto con il Rimini Football Club un contratto sino al 30 giugno 2024.



Intanto il primo test contro la Sampierana di sabato 23 si giocherà - come comunica la Sampierana - allo stadio di San Piero in Bagno alle ore 18.



Respinti dal Collegio di Garanzia del Coni i ricorsi di Teramo e Campobasso. Dovrebbero essere ripescate Fermana (prima tra le retrocesse, con il Grosseto a seguire) e Torres (prima perché la Clodiense non ha presentato domanda). Alla finestra il Grosseto.