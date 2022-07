Attualità

Repubblica San Marino

| 19:11 - 18 Luglio 2022

In considerazione dell'aumento dei casi di positività da Sars-Cov-2 nella popolazione sammarinese, a maggiore tutela dei pazienti e degli operatori sanitari, la direzione del Dipartimento Ospedaliero dell’Istituto per la Sicurezza Sociale ha ritenuto necessario sospendere le visite ai pazienti ricoverati in ospedale fino al 31 luglio. Sarà consentito l’accesso solo in casi selezionati che dovranno preventivamente essere comunicati alla Direzione Ospedaliera per la necessaria autorizzazione.