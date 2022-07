Ladro sorpreso a rubare in casa viene bloccato dal proprietario: arrestato dai carabinieri

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 17:46 - 18 Luglio 2022

Ladro sorpreso a rubare in casa viene bloccato dai proprietari: arrestato dai carabinieri. E' accaduto sabato mattina 16 luglio a Bellaria Igea Marina: il malvivente stava asportando alcuni elettrodomestici.



Nella prima mattinata di sabato, i Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina, hanno arrestato un 31enne straniero, con precedenti, colto in flagranza di reato all'interno di una abitazione. Dopo aver sentito dei rumori sospetti, il proprietario di casa ha sorpreso l'uomo mentre tentava di asportare alcuni elettrodomenstici. Il 31enne per garantirsi la fuga, non esitava ad aggredire la vittima ma il pronto intervento dei militari, subito avvertiti dal proprietario, faceva sì che lo straniero fosse bloccato e portato in caserma dove, dopo gli atti previsti, è stato tratto in arresto.