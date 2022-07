Rubava borselli ai turisti e aggredisce i Carabinieri, arrestato 25enne senza fissa dimora

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 17:39 - 18 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Nella notte tra venerdì e sabato (15-16 luglio) i Carabinieri di Bellaria Igea Marina hanno arrestato uno straniero 25enne, senza fissa dimora e con precedenti con l'accusa di aver sottratto un borsello con denaro e cellulare ad un turista italiano. Subito bloccato dalle forze dell’ordine, il giovane, al fine di evitare il controllo ha assunto un attegiamento violento, aggredendo fisicamente gli operanti con calci e pugni. Per riportarlo alla calma è stato necessario l'utilizzo dello spray al peperoncino. Inoltre durante il controllo, è stato rinvenuto altro denaro in possesso del giovane, oltre a documenti non di proprietà e un telefono cellulare probabilmente sottratti ad un altro turista.



I Carabinieri colpiti sono stati dimessi con 7 e 10 gg di prognosi a causa delle lesioni subite.