Sport

Rimini

| 17:37 - 18 Luglio 2022

Antonio Ferrara con il presidente Pasquale Cassese.

Colpo grosso dello United Riccione. Ingaggiato l'esterno d'attacco Antonio Ferrara, classe 1997, con oltre 100 presenze in Serie D e 8 tra i professionisti, neopromosso con il Rimini in serie C. Ferrara sarà al servizio del tecnico Mattia Gori già dal ritiro di martedì.