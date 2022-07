Bimbo toscano si perde in spiaggia a Bellaria: trovato dopo quasi 1 ora

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 17:21 - 18 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Ore di grande apprensione con lieto fine ieri, domenica pomeriggio 17 luglio, sul litorale riminese. Nel pomeriggio, alla Centrale Operativa della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina, è arrivata una nota di ricerca di un minore disperso in uno stabilimento in zona Cagnona. Il bimbo, di 5 anni, si era allontanato verso le 17.30 dai genitori, che, da quel momento in avanti, non lo aveva più rivisto. Sono così partite le ricerche e la Municipale ha contattato anche i colleghi di San Mauro Pascoli. Gli agenti sono subito scesi in spiaggia e fortunatamente, all’altezza del confine tra San Mauro Mare e Savignano hanno rintracciato il bimbo in vacanza dalla toscana con la famiglia. Il piccolo è stato riaffidato ai genitori dopo circa 45 minuti dalla segnalazione di smarrimento.