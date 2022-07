Covid Rimini: tre decessi in provincia. Scendono i contagi

Attualità

Rimini

| 16:24 - 18 Luglio 2022

Bollettino Covid 18 luglio 2022.

Dopo essere cresciuta repentinamente nelle scorse settimane, si sta stabilizzando la curva dei contagi da Coronavirus nella provincia di Rimini: il bollettino di oggi, lunedì 18 luglio, diffuso dall'agenzia di informazione regionale riporta infatti 427 nuovi casi, mentre ieri erano 617 e due giorni fa 686.



Tra i decessi purtroppo si registrano tre casi a Rimini: due uomini di 20 e 93 anni, una donna di 47 anni con gravi patologie pregresse. Il 20enne è il giovane annegato nella piscina dell'hotel in cui soggiornava, fatti avvenuti a Riccione. "Per quanto riguarda il 20enne, così come previsto dalla modalità di gestione nazionale dei dati, la positività è stata diagnosticata dopo la sua morte, dovuta ad altra causa" si legge nel bollettino di Ausl Romagna.



Invariato il numero pazienti in terapia intensiva, fermo a 7.