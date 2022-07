Calcio Promozione, Misano: gli staff tecnici delle squadre

Sport

Misano Adriatico

| 16:21 - 18 Luglio 2022

Fernando José de Argila Irurita.





Siamo lieti di annunciare la composizione dello staff della prima squadra, della Juniores Under 19 Èlite 2004/05, della Under 18 regionale 2005/06 per la stagione sportiva 2022/2023:



- Fernando José de ARGILA IRURITA, Direttore Tecnico e Tecnico Prima Squadra



- Daniel POZUELO SALAZAR, Collaboratore Tecnico Prima Squadra e Coordinatore attività giovanile



- Andres COLA, Collaboratore Tecnico Prima Squadra e Tecnico Juniores Under 19 Èlite 2004/05



- Raffaele DI NUNZIO, Tecnico Under 18 regionale 2005/06



- Giuseppe BIAGGI, Collaboratore Tecnico Prima Squadra



- Diego PRATELLI, Preparatore dei portieri Prima Squadra e attività giovanile



- David FRISICARO, Collaboratore gestione statistiche / video



- Marco SEMPRINI, Club Manager Prima Squadra, Juniores Èlite, Under 18



- Elia UBALDINI, Team Manager Prima Squadra



Matteo SIGNORINI, Team Manager Juniores Èlite



Si informa che la preparazione pre campionato della prima squadra avrà inizio Lunedì 25 Luglio mentre la preparazione delle squadre Juniores Èlite e Under 18 inizierà Lunedì 22 Agosto.