Rimini Calcio, si attende la fumata bianca per l'attaccante Claudio Santini

Sport

Rimini

| 16:10 - 18 Luglio 2022

Claudio Santini.

Potrebbe essere Claudio Santini, 30 anni, uno dei due attaccanti che il Rimini sta cercando sul mercato. Già nelle prossime ore potrebbe esserci la fumata bianca dopo l'incontro tra le parti, in sede. La concorrenza è agguerrita: il Monopoli si è ritirato, in pista ci sono però Gubbio, Avellino, Siena e Pro Vercelli. Santini è un attaccante duttile (sfiora l'1,80 di altezza), molto veloce, può giocare da prima ma soprattutto da seconda punta anche se non è un vero e proprio bomber (11 reti nelle ultime tre stagioni al Padova): la stagione migliore al Pontedera nel 2026-2017 con 13 gol.

Altro nome caldo è quello di Michele Vano, ex Pistoiese. Non è escluso che possa arrivare anche lui.