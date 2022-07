Semina scompiglio al bar, giovane fermato con il taser

Cronaca

Riccione

| 15:53 - 18 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Ci sono volute due scariche di taser per placare l'escandescenza di un giovane di 27 anni di origine africana che nel pomeriggio di sabato (16 luglio) aveva iniziato a delirare molestando i passanti di un bar nei pressi della zona del porto di Riccione. Segnalato da un cliente ai Carabinieri, nemmeno il loro arrivo ha calmato la situazione. Alla richiesta dei documenti ha incominciato ad aggredire i militari, costretti ad intervenire con l'utilizzo prima dello spray al peperoncino e in seguito anche della nuova dotazione taser. Si tratta del suo primo utilizzo in un intervento delle Forze dell'Ordine in provincia di Rimini. Dopo la seconda scarica l'uomo di oltre 1,90 metri è stato immobilizzato e arrestato per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e molestie. Seguito dagli avvocati Zavatti e Guidi, questa mattina (17 luglio) il processo per direttissima ha visto convalidare il fermo da parte del giudice e l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di firma giornaliero disposto nei confronti del 27enne.