Tennis, a Igea successi di Ambra Tommasi nell’U16, Andrea Modenese nell’U14 e Diletta Sabbioni nell’U12

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:16 - 18 Luglio 2022





Alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Venustas il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, il trofeo del Gelso maschile e femminile, tappa del circuito regionale. Nell’Under 16 femminile successo di Ambra Tommasi. La ravennate allieva del Tennix Training Center, testa di serie n.1, ha battuto in finale per 6-3, 6-2 Aurora Lombardi (n.2). Nell’Under 16 maschile finale tutta targata Tennix tra Fabio Leonardi ed Alberto Bezzi. Semifinali: Fabio Leonardi (n.1)-Andrea Modenese (n.4) 6-0, 6-1, Alberto Bezzi (n.2)-Leonardo Gherardi 6-3, 6-1.

Under 10 maschile, semifinali: Riccardo Briganti-Francesco Paganelli 6-2, 6-3, Alessandro Bacchini-Ludovico Zammarchi 7-5, 6-0.

Under 10 femminile semifinali: Ioana Bala-Lucrezia Carboni 6-1, 6-0, Virginia Arduini-Rachele Franchini 6-1, 6-1.

Under 12 maschile, semifinali: Mattia Pettenati (n.1)-Tommaso Righetti 6-0, 6-1, Alessandro Casanova (n.2)-Jacopo Andruccioli 6-4, 7-5.

Nell’Under 12 femminile successo di Diletta Sabbioni (Tc Riccione), testa di serie n.1, in finale su Vittoria Andreani (n.2) per 6-0, 6-0.

Per l’allieva del settore tecnico del Tc Riccione si tratta del secondo successo in 24 ore dopo quello ottenuto il giorno prima nel torneo di Fusignano.

Nell’Under 14 maschile vittoria di Andrea Modenese (Tennis San Giovanni in Lupatoto) per 6-0, 6-1 su Pietro Tombari (Tc Riccione).

Semifinali: Pietro Tombari (n.3)-Tommaso Mengoli (n.2) 6-3, 6-0. In finale anche Andrea Modenese (n.1).



Nell’Under 14 femminile semifinali: Anastasia Borghesi (n.1)-Viola Amati (n.4) 5-7, 6-4, 10-4, Nicole Di Marco (n.2)-Aurora Di Vincenzo 6-0 e ritiro.