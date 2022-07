Incidente sull'A14 a Rimini tra tre auto, una si ribalta. Caos per il traffico

Cronaca

Rimini

| 12:18 - 18 Luglio 2022

Incidente in A14 al km 130 direzione Nord.

Un incidente nella tarda mattinata di oggi (lunedì 18 luglio), intorno alle 11.50, nella zona di Rimini, ha comportato grossi rallentamenti nel tratto A14 direzione Nord al Km 130. Secondo una prima ricostruzione, tre auto, che stavano percorrendo l'autostrada nello stesso senso di marcia si sono scontrate, per cause in corso di accertamento. Una delle tre auto coinvolte, una Fiat Panda si è ribaltata: in conseguenza dello scontro sei persone sono rimaste ferite. Nessuno in gravi condizioni, quattro dei feriti sono stati trasportati all'Ospedale "Infermi" di Rimini, le altre due a Riccione. Gli altri due veicoli coinvolti sono un Fiat Doblò e una Volkswagen Golf. Sul posto si sono subito portati i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia autostradale.



Seguiranno aggiornamenti.