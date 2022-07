Nuoto: Garden 5 volte di bronzo ai Regionali

Sport

Rimini

| 11:34 - 18 Luglio 2022

Giorgia Genghini.

Penultimo appuntamento della stagione per la squadra agonistica del Garden che chiude le finali regionali di Riccione con 5 bronzi conquistati su 27 finali disputate.

A salire sul podio sono stati Lorenzo Boga nei 200 dorso, Giorgia Genghini nei 50 farfalla, Giovanni Rinaldi nei 200 farfalla ed infine Lorenzo Tomassini e Francesca Zanni nei 50 stile libero. Un risultato di tutto rispetto in una manifestazione che ha visto scendere in vasca i migliori atleti della nostra regione; grande soddisfazione dunque per i tecnici Gianlorenzo Parmigiani e Davide Delucca per una stagione che ha visto crescere notevolmente i giovani atleti della Polisportiva.

Il prossimo ed ultimo appuntamento della stagione agonistica sarà con la storica partecipazione di Giorgia Genghini e Giovanni Rinaldi ai Campionati Italiani, in programma a Roma a fine mese.



Riepilogo gare e risultati Finali Regionali:



Lorenzo Battazza 100 farfalla

1’02”04 (9º)

200 farfalla 2’28”58 (18°)



Andrea Battelli

200 farfalla 2’28”49 (16°)

1500 stile libero 18’00”52 (10°)



Lorenzo Boga

200 dorso 2’12”71 (3º)

50 dorso 29”18 (6º)

100 dorso 1’01”21 (6°)



Giorgia Genghini

50 farfalla 28”96 (3ª)

50 dorso 31”55 (7ª)

100 farfalla 1’05”59 (6ª)

50 rana 36”95 (14ª)

200 misti 2’37”29 (16ª)

100 dorso 1’10”47 (9ª)



Jin Yangkun

200 dorso 2’31”72 (6°)

100 dorso 1’08”48 (7°)



Cristian Piccininni

1500 stile 19’39”39 (10°)



Giovanni Rinaldi

400 stile libero 4’17”84 (7º)

200 stile libero 1’58”77 (8º)

200 farfalla 2’11”43 (3°)



Davide Spinelli

100 farfalla 1’00”25 (7º)

200 stile libero 2’05”69 (10°)

100 stile libero 53”79 (4°)

50 stile libero 24”87 (7°)



Lorenzo Tomassini

200 stile libero 2’07”56 (4º)

50 stile libero 26”31 (3°)

100 stile libero 57”83 (6°)



Francesca Zanni

50 stile libero 28”10 (3ª)



4x100 stile libero Ragazzi Maschi

3’50”90 (8°)

Tomassini - Battelli - Battazza - Leonardi



4x200 stile libero Ragazzi Maschi

8’33”80 (9°)

Tomassini - Battelli - Leonardi - De Flaviis



4x100 mista Ragazzi Maschi

4’25”38 (13°)

Jin - Tomassini - Battazza - Battelli