| 11:31 - 18 Luglio 2022

Rifiuti abbandonati.

Brutta immagine nel centro storico di Rimini, in via Clementini, con borse della spazzatura abbandonate fuori dai cassonetti e gabbiani che “pescano” nell’umido. A segnalarlo è un nostro lettore che si augura che gli ammonimenti dei comuni cittadini arrivino a chi di dovere per risolvere l’incresciosa situazione di sporcizia e degrado, non proprio edificante per una città turistica come Rimini.