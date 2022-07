Si fingono tassisti e rapinano turisti fuori dalla discoteca, vittime sotto choc

Cronaca

Misano Adriatico

| 11:17 - 18 Luglio 2022

Finti tassisti fuori da disco, indagani i carabinieri.

Si sono finti tassisti e, appostati fuori da una discoteca di Misano, hanno caricato tre giovani, tra cui il figlio di un diplomatico italiano, che hanno scambiato la macchina bianca per un taxi, e, dopo alcune centinaia di metri, li hanno rapinati e scaricati. E’ accaduto lo scorso 14 luglio. I tre sono stati derubati da due stranieri, pare fossero nordafricani, di telefoni, portafogli e Apple watch. Evidentemente scossi, hanno raggiunto la caserma dei carabinieri di Riccione e hanno sporto denuncia. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei due malviventi.