Monte Colombo, travolto da uno scaffale sul lavoro, trasportato in elisoccorso al ‘Bufalini’

Cronaca

Montescudo-Montecolombo

| 10:44 - 18 Luglio 2022

Trasportato in elisoccorso a Cesena.

Stava sistemando uno scaffale, un operaio di mezza età, nell’esercizio Mondo Convenienza a Taverna di Monte Colombo, in via Chitarrara, quando la struttura ha ceduto scaraventandolo a terra e travolgendolo. L’uomo, dopo aver fatto un volo di circa 4 metri, è rimasto sotto lo scaffale fino a quando gli operatori del 118 lo hanno liberato e stabilizzato. L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale “Bufalini” di Cesena, si troverebbe in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro.