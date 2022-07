‘Il figlio del Re’, Mirko Casadei, sulla spiaggia di Bellaria per Aido

Eventi

Continua "il percorso di un sì", l'iniziativa del Gruppo Comunale Aido "Fulvio Lazzarini" di Bellaria Igea Marina che vuole coinvolgere cittadini e turisti in un viaggio fatto, soprattutto, di emozioni positive condotto dal Vicepresidente Vicario Provinciale Aido, Francesco Chiaiese.

Giovedì 21 luglio, alle ore 20:30 circa, sulla spiaggia di Bellaria, nella ormai storica cornice dei bagni 21 e 22, è in programma l'incontro con Mirko Casadei, il successore naturale del grande Raul e da oltre vent'anni al comando dell'orchestra più famosa d'Italia.

Oltre a qualche accenno di musica Mirko, in questa serata particolare, racconterà una storia calda e avvincente, che si snoda tra esperienze personali e il racconto del mito che Raoul ha fatto di se stesso, tra la musica e le idee geniali del Re del Liscio, per far conoscere il suo mondo e misurare la sua eredità artistica. Le cose che pochi sanno e che molti si sono chiesti, l'universo di un figlio d'arte che ha scelto di difendere il nome e la tradizione di famiglia, di continuare a costruire attorno alla musica da ballo, il nostro folk, un genere sempre in evoluzione.

Un viaggio nella memoria in un libro, "Il figlio del Re", scritto con Zibba, produttore e coautore delle nuove canzoni di Mirko, che è una collezione di ricordi ed episodi condivisi, fatti e racconti di quei fatti, montati con taglio cinematografico e organizzati rivisitando luoghi, ripescando dettagli, secondo il disordine ordinato della memoria.

Come di consueto i volontari del Gruppo Comunale Aido "Fulvio Lazzarini" di Bellaria Igea Marina allestiranno uno stand gastronomico per accompagnare la serata con la specialità principe della terra di Raul. Per informazioni 338 102 3394 - 340 807 7713