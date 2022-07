Al Frontemare special guest anni ’90: sul palco c’è Corona

Eventi

Rimini

| 09:39 - 18 Luglio 2022

Corona.

È tutto pronto per ospitare uno special guest d’eccezione Sabato 23 Luglio. Il palco del Frontemare Beach Club vedrà esibirsi la reginetta della musica dance: Corona!



Corona, pseudonimo di Olga Maria De Souza raggiunse un successo mondiale con le hit “The Rhythm of the Night” nel 1993 e “Baby Baby” nel 1995 tra le altre.



Sabato 23 Luglio assieme al Live Concert dei Revolution, sarà l’occasione per vivere l’emozione di un concerto sulla bellissima terrazza vista mare oppure con i piedi direttamente nella sabbia.



Prima e dopo l’esibizione dei Revolution e di Corona, il DjSet con le più belle canzoni del momento di Fabrizio Fratta, Giuseppe Mesce, Giovanni Lombardo, con la voce di Davide Cecchini.



Per prenotazione tavoli https://bit.ly/prenotazioneFrontemare

Oppure telefonando al numero 0541 478542