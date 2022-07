A Novafeltria esplode il carnevale con 'Il Paese dei Balocchi

Eventi

Novafeltria

| 09:09 - 18 Luglio 2022

Il Paese dei Balocchi.

La Pro Loco di Novafeltria con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Centro delle Famiglie organizzano per giovedì 21 Luglio il Paese dei Balocchi.

In questa occasione speciale, grandi e piccini avranno occasione di vestire i panni dei propri personaggi preferiti e girare per le strade del paese addobbate per l’occasione. E’ un invito a voler celebrare, per la prima volta senza cappotti e sciarpe, il Carnevale che tanto ci è mancato in questi anni. Il divertimento è assicurato.

Si potrà cenare al Gambero Rosso, oppure bere insieme a Lucignolo e Pinocchio o ancora assaggiare i dolci della Strega di Biancaneve.

Ci saranno attrazioni per tutti i gusti: da Harry Potter, ad Alice nel Paese delle Meraviglie agli amatissimi Flinstones. E poi giocolieri, trampolieri, truccabimbi e laboratori di ogni tipo, in attesa di ricevere l’ospite d’onore e di gustare il suo spettacolo.

Sarà una serata di giochi e baldorie, dove i grandi possono tornare piccini e i bambini possono smettere di crescere.