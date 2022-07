Rimini Calcio, lunedì partenza per Bagno di Romagna: 26 i convocati

Sport

Rimini

| 20:22 - 17 Luglio 2022

Il tecnico Marco Gaburro.



Lunedì il Rimini parte per il ritiro di Bagno di Romagna dove resterà sino a domenica 31 luglio. La partenza è prevista dallo stadio Romeo Neri alle ore 8:45. Tra i 26 convocati ci sono anche aggregati il centrocampista Pasa (firma prossima) e il difensore Antei (in prova, ex Benevento) oltre ad un manipolo di ragazzi del settore giovanile. La rosa è incompleta: tra gli altri manca un attaccante di categoria. Da segnalare il ritorno dell'attaccante del settore giovanile classe Diego Accursi (2003), nell'ultima stagione al Pesaro che non ha esercitato il diritto di riscatto. Intanto il giovane Alessandro Pecci sta per firmare con il Borgosesia (serie D).



CONVOCATI



PORTIERI: Cesare Galeotti – Devid Lazzarini – Andrea Zaccagno



DIFENSORI: Andrea Acquistapace – Nicholas Allievi – Luca Antei * – Lorenzo Bianchi *- Kevin Haveri – Lorenzo Laverone – Lorenzo Lo Duca – Alessandro Nastase * – Tommaso Panelli – Nicola Pietrangeli.



CENTROCAMPISTI: Lorenzo Cherubini * – Matteo De Rinaldis – Andrea Del Carro – Simone Pasa * – Matteo Rossetti – Andrei Tanasa – Simone Tonelli



ATTACCANTI: Diego Accursi – Gianmarco Gabbianelli – Luca Marconi * – Federico Mencagli – Giammario Piscitella – Marcello Sereni.



ALLENAMENTI E PARTITE



Durante il ritiro di Bagno di Romagna il Rimini di mister Gaburro si allenerà mattina e pomeriggio con sessioni di lavoro previste alle 9.30 e alle 17:00 (possibili variazioni di orario) e disputerà il primo allenamento congiunto sabato 23 luglio nel pomeriggio con la Sampierana (a San Piero in Bagno, orario da definire), poi mercoledì 27 luglio alle 18:30 con la Bagnese (campo Bagno di Romagna) e infine sarà programmata un’altra partita per domenica 31 luglio seguita dal rientro a Rimini.