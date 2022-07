Rischia di annegare trascinato dalla corrente di risacca, salvato dai bagnini a Rimini

Cronaca

Rimini

| 18:15 - 17 Luglio 2022

I due Soccorritori (Andrea Manduchi e Battista Babini) che hanno cooperato con i colleghi.

Drammatici momenti, quelli vissuti oggi pomeriggio, domenica 17 luglio, sulla spiaggia di Rimini. E’ stato grazie ad Andrea Manduchi, dell’Associazione Marinai di salvataggio, che al bagno 74 di Rimini sud, è stato individuato dalla torretta e salvato un uomo di anni 73, italiano, in mare in seria difficoltà. L’uomo era intrappolato in una corrente di rinsacca dovuta al mare mosso. Andrea Manduchi, con la collaborazione dei colleghi Battista Babini, intervenuto a nuoto, Elia Gorini e Gianluca Donati, giunti in moscone, hanno issato l’uomo in pericolo ancora cosciente, ma esanime. Una volta a riva è stato chiamato il 118. Il salvataggio dell’uomo è stato effettuato con successo grazie all’intervento in squadra fra colleghi. Sempre nella giornata di oggi ha perso invece la vita in acqua un 45enne a Bellaria Igea Marina. (Vedi Notizia)