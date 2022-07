Ha un malore in acqua, muore 45enne davanti alla figlia

Cronaca

Un altro decesso sulla costa riminese, un uomo è deceduto in mare a Igea Marina sotto gli occhi della figlia. Una domenica finita in tragedia per un 45enne di origini senegalesi, nei pressi dello stabilimento Kennedy Beach in viale Pinzon. Hanno provato a rianimarlo, ma ogni tentativo è risultato vano. L’uomo, dal fisico muscoloso, è morto sotto gli occhi della figlia che si trovava non lontano da lui. Per il 45enne non c’è stato niente da fare. La tragedia si è consumata intorno alle ore 15. Ad intervenite sono stati i bagnini di salvataggio che hanno effettuato le manovre di primo soccorso in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118. Sul posto sono arrivati anche i militari della Capitaneria di Porto che hanno ricevuto la segnalazione dei sanitari. A causare il decesso molto probabilmente un arresto cardiaco.