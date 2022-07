Meteo: caldo in crescendo, fino a 38 gradi nelle pianure riminesi

Attualità

Rimini

| 16:56 - 17 Luglio 2022

Bollettino meteo 18-19-20 luglio.



L'anticiclone di matrice africana continua a determinare condizioni di assoluta stabilità atmosferica, sebbene caratterizzata da un modesto calo delle temperature tra Domenica 17 e Lunedì 18 Luglio a causa di infiltrazioni di aria più fresca da Est.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 26/06/2022 ore 13:30



Lunedì 18 Luglio



Stato del cielo: sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in diminuzione con valori compresi tra i +19/22°C; massime fino a +31/32°C in pianura, fino a +28/29°C in costa.

Venti: deboli-moderati dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso, fino a mosso al pomeriggio.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 19 Luglio



Stato del cielo: sereno, transito di innocue velature in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, comprese tra i +19/22°C, massime in contenuto aumento, comprese tra i +32/33°C della pianura e i +28/29°C dei rilievi.

Venti: deboli orientali, associati a locali rinforzi pomeridiani, specie in costa.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo nelle ore pomeridiane.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 20 Luglio



Stato del cielo: sereno o al più velato su pianura e costa, fino a poco nuvoloso sui rilievi nelle ore pomeridiane.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in generale aumento, con minime fino a +19/23°C e massime fino a +33/34°C in pianura, comprese tra i +29/31°C sui rilievi e lungo i settori di costa.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: da quasi calmo a poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: La seconda parte della settimana proseguirà al di sotto di condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, con un ulteriore aumento delle temperature che raggiungeranno valori fino a +36/38°C in pianura tra Venerdì 22 e Sabato 23 luglio.



