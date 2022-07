Sport

Rimini

| 15:20 - 17 Luglio 2022

L'attaccante Matteo Prandelli.

Prosegue la campagna di rafforzamento per la Società Sportiva Cosmos. Sono stati infatti effettuati in questi giorni dal club di Serravalle altri acquisti per rendere competitiva il più possibile la rosa a disposizione di mister Berardi in vista della prossima stagione. gli attaccanti Filippo Righini, Riccardo Zulli e Matteo Prandelli e il centrocampista centrale Simone Errico.