Attualità

Rimini

| 15:00 - 17 Luglio 2022

Bollettino di domenica 17 luglio.

Dopo essere cresciuta repentinamente nelle scorse settimane, si sta stabilizzando la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Rimini: il bollettino di oggi, domenica 17 luglio, diffuso dall'agenzia di informazione regionale riporta infatti 617 nuovi casi, mentre ieri erano 696 e due giorni fa 773. Non si registrano nuovi decessi. Salgono a 7 i pazienti in rianimazione, uno in più rispetto a ieri. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Qui tutte le informazioni.