Riccione: tragedia nella piscina, il 21enne annegato aveva il coronavirus

Cronaca

Riccione

| 14:08 - 17 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Madiaye Diongue, deceduto giovedì pomeriggio (14 luglio) nella piscina del Grand hotel di Riccione, era positivo al coronavirus. Il padre, distrutto dal dolore provocato da questa tragedia, vuole fare chiarezza su quanto accaduto al figlio. Le cause del decesso del ragazzo di origini senegalesi non sono ancora del tutto chiare. Stando alle testimonianze degli amici, il ragazzo si è tuffato in piscina per aiutare la cugina in difficoltà, come la stessa ha raccontato alla fidanzata della vittima. A fare chiarezza sarà l’autopsia, già disposta dall’autorità giudiziaria in programma martedì prossimo all’ospedale Bellaria di Bologna. L’obiettivo è capire se a provocare la morte del 21enne sia stato un malore legato al coronavirus o se il decesso sia riconducibile ad una sindrome da sommersione. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo, come atto dovuto, per omicidio colposo.