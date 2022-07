Attualità

Rimini

13:24 - 17 Luglio 2022

Le due donne ritrovate dai poliziotti.

Si erano perse, girovagando per ore tra le vie della città, due anziane turiste in vacanza a Rimini, ma sono state ritrovate dai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, aggregati in città per il periodo estivo. E’ accaduto ieri (16 luglio) nella zona di Rivabella. Le due non avevano il cellulare con sé. I loro compagni di gruppo, preoccupati, si sono rivolti alle forze dell'ordine che hanno attivato le ricerche.