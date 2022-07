Denunce e patenti ritirate a Savignano, tra loro un 25enne di San Marino

Cronaca

Savignano sul rubicone

| 11:47 - 17 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Continuano i controlli per prevenire la guida in stato di ebbrezza: gli agenti della Polizia locale dell'Unione Rubicone e mare, hanno fermato e ispezionato una cinquantina di conducenti. A quattro di questi è stata ritirata la patente di guida, poichè sono risultati con tassi alcolemici superiori al limite consentito (0,5 g/l).



In particolare in due casi si è accertato un tasso alcolemico eccessivo "in prima fascia", cioè superiore a 0,5 g/l ma inferiore a 0,8 g/l (due ragazzi, un 27enne residente a Savignano ed un 25enne di San Marino, con tasso alcolemico rispettivamente di 0,54 g/l e di 0,75 g/l). Per loro è scattato il ritiro della patente con l'applicazione della sanzione amministrativa di 543 euro, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Stessa situazione per un 27 enne residente nella zona, con in corpo un tasso di 0,54 g/l.



Nei conducenti alla guida controllati anche una donna di 43 anni, con un tasso pari a 1,42 g/l. Per lei è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza e la patente sarà sospesa per almeno 6 mesi. Ben più grave il 27enne romagnolo che aveva un tasso di 1,52 g/l. Oltre la denuncia anche la sospensione della patente per almeno due anni.