Cronaca

Rimini

| 07:48 - 17 Luglio 2022

La moto distrutta dopo l'impatto.

Non sono fortunatamente gravi le condizioni di un ragazzo che sabato sera verso le ore 21 è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla via Tolemaide. All'altezza di via Variano il motociclista si è schiantato contro un'auto. Non è riuscito ad evitare l'impatto ed è finito sull'asfalto. E' stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 di Romagna Soccorso. Il centauro è stato stabilizzato e poi portato in ospedale.