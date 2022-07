Cronaca

Riccione

| 20:01 - 16 Luglio 2022

Sul posto l'automedica e la Polizia Locale.

Per cause ancora da chiarire, un anziano ciclista è caduto sbattendo la testa sull'asfalto: è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Bufalini" di Cesena. L'incidente è accaduto poco dopo le ore 19 di sabato 16 luglio, sull'Adriatica, all’altezza della rotonda delle Vele a Riccione. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e l'elisoccorso che hanno trasferito il ferito al nosocomio cesenate in codice rosso. Sul posto per i rilievi anche gli agenti della Polizia Locale.