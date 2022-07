Rimini Calcio: ufficiale il centrocampista De Rinaldis. Rinnova Mencagli

Sport

| 18:19 - 16 Luglio 2022

Come previsto il Rimini Calcio ha allungato il contratto per un anno l'attaccante Federico Mencagli lo scorso anno 33 presenze e 14 gol. Ha firmato un accordo sino al 30 giugno 2023.

Come già annunciato ecco il centrocampista classe 2003 Matteo De Rinaldis, capitano della Primavera del Parma, in prestito dal club ducale sino al 30 giugno 2023.

Intanto il difensore Kevin Haveri ha firmato un triennale sino al 30 giugno 2025.

Infine mercoledì 20 luglio scatta la campagna abbonamenti: 600 gli abbonamenti venduti in Curva Est nella pre campagna.