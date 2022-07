Basket, Europei Under 16: San Marino ko con il Kosovo (56-70)

Sport

Repubblica San Marino

| 18:08 - 16 Luglio 2022

Coach Porcarelli.

Niente da fare per la Nazionale Under 16 nella sfida con la Moldova agli Europei division C in corso di svolgimento in Kosovo. Nella sfida valevole per la semifinale 5°-8° posto, i ragazzi di coach Porcarelli vengono battuti 56-70 al termine di un match combattuto e intenso, con le squadre a un possesso di distanza in pieno quarto periodo (50-53) prima dell’allungo decisivo.



LA CRONACA. Marinelli e Zavoli portano avanti San Marino, Pasura e Voitenco pareggiano e la Moldova sulla scia prova subito ad allungare sul 6-14. I nostri non ci stanno, hanno grinta da vendere e non mollano un centimetro. La tripla di Conforti vale il -4 (11-15), col finale di quarto favorevole però agli avversari (11-18). Nel secondo periodo i biancazzurri continuano a mettere un’incredibile energia nella difesa e recuperano una quantità industriale di palloni. Qualche tripla consente alla Moldova di restare davanti, coi nostri sempre vicinissimi a uno o due possessi di margine. Botteghi mette insieme un primo tempo da 7 rimbalzi e 9 recuperi, la squadra non fa respirare l’attacco avversario e a metà gara tutto è ancora in ballo (27-31).

Di ritorno dagli spogliatoi la Moldova prova la fuga decisiva andando 33-46, ma le triple di Longo e Marinelli, unite ai punti di Gasperoni, riportano San Marino a un passo dagli avversari sul 42-46 al 27’. Nel quarto parziale i ragazzi arrivano a un possesso di distanza col long two di Marinelli (50-53 a -7’26”) e qualche azione più tardi hanno pure la tripla del pari. Il tiro però non entra e la Moldova allunga andando spesso e volentieri in lunetta. I nostri perdono qualche pallone e non riescono più a essere efficaci in attacco, con la partita che sostanzialmente si chiude sul 50-64 a tre minuti dal gong. Finisce 56-70.

Domenica, alle 13.45, la partita valevole per il 7° posto con la perdente di Gibilterra – Malta.



Il tabellino



SAN MARINO – MOLDOVA 56-70



SAN MARINO: Botteghi 9 (3/19, 0/6), Ronci 3 (1/3 da tre), Marinelli 16 (6/19, 1/5), Gasperoni 10 (4/8), Zavoli 4 (2/5), Berti (0/1), Conforti 7 (2/5, 1/3), Longo 3 (0/1, 1/4), Pagliarani 2 (1/2), Rossini 2 (1/3), Bianchi (0/1 da tre), Michelotti (0/2, 0/2). All.: Porcarelli.

MOLDOVA: Cebotari 14 (1/12, 3/9), Cusniriuc 14 (0/3, 3/7), Pasura 10 (4/12), Suvac 4 (0/3, 1/2), Voitenco 25 (7/10), Basiul 3 (0/2, 1/3), Dogadov (0/1, 0/1), Lutisin, Baraboi ne, Caleniuc ne, Tretiacov ne, Zaicenco ne. All.: Utin.

Parziali: 11-18, 27-31, 44-50, 56-70.

Tiri liberi: San Marino 6/11, Moldova 22/33

Rimbalzi: San Marino 44 (Botteghi 9), Moldova 69 (Voitenco 22)

Assist: San Marino 11 (Botteghi 5), Moldova 13 (Cusniriuc 5)

Recuperi: San Marino 26 (Botteghi 11), Moldova 8 (tre con 2)