Ubriaco molesto al bar: portato in questura, ingoia monetina e anello

Cronaca

Riccione

| 17:08 - 16 Luglio 2022

Foto di repertorio.

Venerdì mattina 15 luglio, una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta presso un bar di viale Ceccarini a Riccione, dove due nordafricani visibilmente ubriachi e molesti, pretendevano di bere ancora. Uno dei due si è mostrato da subito ostile e non collaborativo. Accompagnato in Questura, per protesta ha ingoiato una monetina da 20 centesimi e un anello che portava al dito. Dopo il gesto autolesionistico, gli agenti preoccupati dalla situazione, hanno cercato di bloccarlo ma ne è nata una colluttazione con spintoni e schiaffi. A quel punto l'uomo 37enne di origni marocchine è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina, processato per direttissima, difeso dall’avvocato Andrea Guidi, è stato assolto e rimesso in libertà. Il legale ha controbattuto la presunta resistenza, che sarebbe avvenuta per evitare che ingoiasse gli oggetti.