Calcio D, mister Stefano Protti lascia la Sammaurese: è diretto alla Fermana

San Mauro Pascoli

| 14:53 - 16 Luglio 2022

Stefano Protti.

La Sammaurese Calcio comunica con un annuncio sulla pagina facebook che per la stagione 2022/23 il tecnico Stefano Protti non farà parte della famiglia giallorossa. Per il tecnico si chiude un ciclo. Secondo le voci di mercato, Protti è diretto alla Fermana, club che lo ha visto protagonista da giocatore e per questo ben visto dalla piazza. In queste ore il club marchigiano sta lavorando al ripescaggio in serie C dopo la dolorosa retrocessione, ma pare che Protti possas essere il nuovo anche nel caso in cui la Fermana dovesse rimanere in serie D. Per la cronaca, il nuovo direttore sportivo della Fermana è Massimo Andreatini.