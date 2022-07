Maxi rissa sulla spiaggia di Riccione, quattro ragazzini feriti

Cronaca

Riccione

| 12:57 - 16 Luglio 2022

Foto di repertorio.

La spiaggia di Riccione, nei pressi di piazzale Azzarita, si è trasformata in un ring dove volano pugni, calci, ma anche cintolate e bottiglie. Quattro i ragazzi feriti in una maxi rissa avvenuta nella notte tra venerdì e sabato: uno di loro ha riportato una brutta ferita all'altezza del femore da cui perdeva molto sangue. Sono state le guardie giurate della Vigilar a prestare i primi soccorsi e ad applicare al giovane un laccio emostatico per frenare l’emorragia. In aggiunta, una ragazza è stata colpita sul volto a cinghiate. Una ventina, per ora, gli adolescenti identificati dai Carabinieri per verificare eventuali responsabili. I militari dell'Arma adesso stanno cercando di ricostruire quello che è avvenuto verso le ore 4 tra i bagni 113 e 118. Sulla battigia si sono presentate anche due ambulanze e l'auto medica per medicare quattro feriti.