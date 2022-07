Attualità

Riccione

16 Luglio 2022

Lo stabile abbandonato in via dell'Ecologia.

Notti insonni a causa delle zanzare in via dell’Ecologia a Riccione: la segnalazione arriva da un nostro lettore che lega questa anomala “invasione” di insetti all’allagamento di una costruzione abbandonata e lasciata in totale degrado, in cui ci sono dei garage invasi di acqua stagnante e mal odorante. “Visto la lotta di sensibilizzazione contro la zanzara tigre, ritengo che una tale circostanza debba essere sanata al più presto con adeguati provvedimenti” conclude il nostro lettore.