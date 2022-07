Misano, lotta alla zanzara tigre: giovedì incontro pubblico con la cittadinanza a Santa Monica

Attualità

Misano Adriatico

| 10:25 - 16 Luglio 2022

Lotta alla zanzara tigre a Misano.

Giovedì 21 luglio, alle ore 21:00, presso il Comitato Cittadino di Santa Monica, in Via Tommaso Albinoni, si terrà il primo di una serie di incontri organizzati dal Comune di Misano Adriatico insieme a Geat per illustrare ai cittadini l’importanza della lotta alla zanzara tigre.

Per una prevenzione efficace un contributo importante lo giocano proprio i cittadini, con alcuni semplici ma fondamentali accorgimenti.

Dopo i saluti dell’assessore all’ambiente Nicola Schivardi, interverranno come relatori il dottor Francesco Fiorente e Amaro Baldassarre che spiegheranno come prevenire la proliferazione del fastidioso insetto e come contrastarlo attraverso la lotta larvicida e adulticida.