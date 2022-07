A Riccione torna ‘Cinema in giardino’, dai film per famiglie al cinema d’autore

Eventi

Riccione

| 09:59 - 16 Luglio 2022

Massimiliano Giometti, la sindaca Daniela Angelini e la vice sindaca Sandra Villa.

Ritorna la rassegna cinematografica all’aperto di Riccione: Cinema in giardino estate 2022, si svolgerà a partire da lunedì 18 luglio fino al 28 agosto nel Giardino della Biblioteca comunale, in viale Lazio.

Una rassegna, quella presentata oggi che riparte grazie alla rinnovata collaborazione tra l’assessorato alla Cultura del Comune di Riccione e il Gruppo Giometti.



“Non è estate senza il cinema all’aperto. Non potevamo non dare seguito a questa bella iniziativa. Riccione si merita una arena estiva e grazie alla preziosa collaborazione con Giometti abbiamo, come amministrazione proposto questo bel calendario-ha dichiarato la sindaca di Riccione Daniela Angelini –Una rassegna storica per Riccione, ben curata, apprezzata sia dai riccionesi che dai turisti. Un appuntamento che vive grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione e il Gruppo Giometti. Questa iniziativa vede pubblico e privato insieme con una proposta culturale e turistica di qualità”.



“Sarà una rassegna ricca, rivolta a pubblici differenti –spiega Sandra Villa assessora alla cultura- Ogni giorno della settimana sarà caratterizzato da un genere cinematografico. Il lunedì sarà la serata dedicata ai film per bambini e famiglie, il mercoledì sarà rivolto agli amanti del cinema d’autore italiano. Mentre il giovedì i grandi film che sono da poco usciti nelle sale arrivano nell’arena. Al venerdì spazio ai film della nostra commedia italiana e il sabato l’arena si accende con le produzioni cinematografiche che sono ispirati dal mondo del teatro. Si chiude la settimana la domenica con le pellicole internazionali”.



Il programma



Si parte sabato 16 luglio con una pellicola divertente. Per inaugurare la rassegna la prima serata dell’arena estiva sarà ad ingresso libero. Con Mistero a St. Tropez, film divertente che omaggia le commedie comiche anni Settanta a sfondo investigativo, si aprono i cancelli del giardino. Si prosegue lunedì 18 luglio con Il lupo e il leone, film per famiglie che racconta la vicenda di una ragazza che, tornata in un'isola remota del Canada, si imbatte in un cucciolo di leone smarrito e in una piccola lupa.

Sarà poi Nostalgia con la straordinaria interpretazione di Pier Francesco Favino la proposta targata cinema d’autore di mercoledì 20 luglio.

Dalla sala al cinema all’aperto. Uscito da poco nelle sale cinematografiche giovedì 21 luglio arriva Thor: Love and Thunder nuovo episodio del film Marvel. Il giorno successivo, venerdì 22 luglio sarà la volta di Corro da te, commedia sul tema della disabilità diretta da Riccardo Milani con gli attori italiani del momento: Pier Francesco Favino e Miriam Leone.

Chi ama il teatro non può mancare all’appuntamento del sabato con pellicole che raccontano personaggi del mondo teatrale.

Sabato 23 luglio arriva sul grande schermo dell’arena estiva riccionese “Qui Rido io” con la regia di Mario Martone e con uno straordinario Toni Servillo nelle vesti di Eduardo Scarpetta, il grande attore comico e commediografo della Napoli dei primi del 900.

Mentre domenica 24 luglio con il nuovo film di Emmanuel Carrère la rassegna assume toni internazionali. Tra due Mondi prende spunto dal romanzo di una scrittrice che sotto mentite spoglie indaga sulle condizioni lavorative delle donne adette alle pulizie sui traghetti della Manica.

Lunedì 25 luglio appuntamento con i film per famiglie. Il grande schermo riccionese sceglie ‘Ghostbusters: Legacy’, terzo capitolo dell’omonima saga inaugurata nel 1984. Mercoledì 27 luglio con Tre Piani di Nanni Moretti racconta una vicenda universale che lascia parlare gli attori e le emozioni.



Come ogni anno non mancheranno gli incontri con ospiti: il primo sarà Franco Grillini che giovedì 28 luglio sarà a Riccione. Grillini è infatti protagonista del film Let Kiss. Con la regia di Filippo Vendemmiati il film ricostruisce gli anni di lotte dello storico attivista per i diritti civili.

Venerdì 29 luglio arriva sul grande schermo dell’arena E noi come stronzi rimanemmo a guardare l’ultimo film di Pif. Protagonista Fabio De Luigi. Una commedia agrodolce sull'iperconnessione di oggi.

Sabato 30 luglio con In arte Gigi film che racconta la vita di Gigi Proietti, l’artista geniale, istrionico, poliedrico, amatissimo che era, attraverso l'allievo e amico Edoardo Leo.

Il mese di luglio si chiude con Finale a Sorpresa (domenica 31 luglio). Un cast internazionale: Penelope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez. che sotto la regia del premiato duo Mariano Cohn e Gastón Duprat, interpretano un film sull'ego artistico.

Ingresso euro 6, abbonamento 5 film euro 25.

Servizio trenino da piazzale Azzarita, piazzale Porto, piazzale Ceccarini e piazzale dei Marinai d’Italia.

Gli spettacoli inizieranno alle 21 e 15.



Per ulteriori informazioni: sindaco@comune.riccione.rn.it tel: 0541 608242