Dimentica le chiavi in casa, cerca di entrare dalla finestra ma cade nel vuoto E' successo giovedì sera in via Tre Settembre a San Marino

Cronaca Repubblica San Marino | 08:17 - 16 Luglio 2022 Sul posto è intervenuta un’ambulanza. Resta senza chiavi, cerca di entrare dalla finestra e cade nel vuoto. E' successo giovedì sera in via Tre Settembre a San Marino, dove una persona, a quanto pare dopo essersi accorta di essere rimasta fuori di casa, ha cercato di arrampicarsi cadendo però pesantemente al suolo da una altezza di circa 4 metri. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e la Gendarmeria. Le condizioni dell'uomo di 59 anni sarebbero gravi. I medici hanno riscontrato diversi traumi e hanno deciso il suo trasferimento al Bufalini di Cesena, dove resta in prognosi riservata.

< Articolo precedente