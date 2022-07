Volley C maschile, Riccione: conferma per Michael Fabbri

Sport

Riccione

02:11 - 16 Luglio 2022

Michael Fabbri.

Nuova riconferma per la Prime Cleaning Riccione Volley, dopo Arcangeli arriva la conferma anche di Michael Fabbri, schiacciatore classe 1992, che per il secondo anno consecutivo vestirà la maglia della Serie C Riccione Volley.



Un roster, quello della serie C maschile, che ripartirà da diverse conferme con l'inserimento di alcuni nuovi tasselli che andranno a rendere la rosa di coach Botteghi maggiormente competitiva.



Queste le parole di Michael: “Riccione è stata la mia prima società, la riconferma non può che essere motivo di orgoglio personale e soddisfazione di poter giocare nella propria squadra “di casa”. Giuseppe (Presidente) e Sanzio (Direttore Sportivo) ci stanno mettendo il massimo dell'impegno e della passione per poter costruire un gruppo di qualità che possa affrontare al meglio la categoria. Sicuramente l’obiettivo è quello di migliorarsi rispetto alla stagione passata cercando di piazzarsi in uno dei posti utili per i play-off, sono sicuro che con gli opportuni sforzi potremmo regalarci delle belle soddisfazioni".